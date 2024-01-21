Евгений Емерхонов: «Когда приходишь на финиш 30‑м, то появляются разные мысли. Каша в голове и непонимание, к чему ты движешься»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Кубок России сборная Беларуси Антон Бабиков Евгений Емерхонов Биатлон

Биатлонист Евгений Емерхонов рассказал о «каше в голове» после неудачных гонок.

Сегодня спортсмен стал четвертым в масс‑старте на этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ижевске. Ранее он был 24-м в индивидуальной гонке и 37-м в спринте.

– Этот результат помог тебе чувствовать себя увереннее после череды неудач?

– Конечно, всегда очень важно занимать места в шестерке или десятке. Тогда понимаешь, что ты не просто так тренируешься, не просто так ты летом много работал. Конечно, сразу же прибавляется мотивация работать дальше.

Когда ты приходишь на финиш 30‑м, то у тебя появляются самые разные мысли. Ты не понимаешь, зачем это делаешь и для чего? Думаю, у каждого такие мысли были. Какая‑то каша в голове и непонимание, к чему ты движешься. Вроде бы целое лето работаешь, нет никаких сбоев, а у тебя идет регресс.

– В сборной России вы не обсуждаете победы белорусов над вами?

– Это же хорошо, потому что нужно соревноваться не только среди своих. Белорусы очень сильны, помню, как на Кубке мира они навязывали борьбу. Классно, что у нас есть возможность с ними побороться.

– Когда сборная России будет обыгрывать белорусов?

– Пусть побеждает. Сегодня Антон (Бабиков) победил.

– Он не в сборной России.

– Придет и наше время, – сказал Емерхонов.

4 комментария
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«Ты не понимаешь, зачем это делаешь и для чего?» Очень странные рассуждения для молодого спортсмена. Только второй год по взрослым! Природные данные - не Серохвостов! В прошлом январе выступал также. Сейчас есть заезды в десятку и даже два раза в топ-6.
Работать, работать и работать. Пример Бабикова перед глазами. Выжал из своей природы всё. И даже стал Чемпионом мира.
А тут такое нытье про мотивацию от 2000 года рождения.
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Ответ starichok77
может в развозчики пиццы пойдет? но это вряд ли, а придет ли "наше время"? конечно, когда то, но будет ли он в те годы на лыжне?
Он скорее на телевидение пойдёт. Не отлипает от Губера и компании. Чуть что за микрофон хватается
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Жека наладь стрельбу выбеливай каждый выстрел и все будет ок
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Ответ Афанасия
«Ты не понимаешь, зачем это делаешь и для чего?» Очень странные рассуждения для молодого спортсмена. Только второй год по взрослым! Природные данные - не Серохвостов! В прошлом январе выступал также. Сейчас есть заезды в десятку и даже два раза в топ-6. Работать, работать и работать. Пример Бабикова перед глазами. Выжал из своей природы всё. И даже стал Чемпионом мира. А тут такое нытье про мотивацию от 2000 года рождения.
может в развозчики пиццы пойдет? но это вряд ли, а придет ли "наше время"? конечно, когда то, но будет ли он в те годы на лыжне?
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