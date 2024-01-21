Евгений Емерхонов: «Когда приходишь на финиш 30‑м, то появляются разные мысли. Каша в голове и непонимание, к чему ты движешься»

Биатлонист Евгений Емерхонов рассказал о «каше в голове» после неудачных гонок.

Сегодня спортсмен стал четвертым в масс‑старте на этапе Альфа‑Банк Кубка России в Ижевске. Ранее он был 24-м в индивидуальной гонке и 37-м в спринте.

– Этот результат помог тебе чувствовать себя увереннее после череды неудач?

– Конечно, всегда очень важно занимать места в шестерке или десятке. Тогда понимаешь, что ты не просто так тренируешься, не просто так ты летом много работал. Конечно, сразу же прибавляется мотивация работать дальше.

Когда ты приходишь на финиш 30‑м, то у тебя появляются самые разные мысли. Ты не понимаешь, зачем это делаешь и для чего? Думаю, у каждого такие мысли были. Какая‑то каша в голове и непонимание, к чему ты движешься. Вроде бы целое лето работаешь, нет никаких сбоев, а у тебя идет регресс.

– В сборной России вы не обсуждаете победы белорусов над вами?

– Это же хорошо, потому что нужно соревноваться не только среди своих. Белорусы очень сильны, помню, как на Кубке мира они навязывали борьбу. Классно, что у нас есть возможность с ними побороться.

– Когда сборная России будет обыгрывать белорусов?

– Пусть побеждает. Сегодня Антон (Бабиков) победил.

– Он не в сборной России.

– Придет и наше время, – сказал Емерхонов.