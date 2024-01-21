Дмитрий Лазовский: «Бабиков летает по трассе, он у нас Кипчоге в биатлоне»

Теги сборная России сборная Беларуси жен Элиуд Кипчоге Антон Бабиков Дмитрий Лазовский Биатлон

Дмитрий Лазовский сравнил Антона Бабикова с кенийским марафонцем.

Сегодня Бабиков выиграл большой масс-старт на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске. Белорус Лазовский стал вторым.

– Перед вами не ставили задачу победить во всех трех гонках здесь?

– Хотелось бы. Раз уж две забрали, то можно было и третью. Мы просто смогли себя реализовать, но никакого преимущества не было.

– Сегодняшние условия с рыхлым снегом очень сложны для тебя?

– Думаю, они для всех сложны, просто для каждого по‑разному. Вот Антон Бабиков, он летает, он у нас Кипчоге (кенийский марафонец, двукратный олимпийский чемпион – Sports.ru) в биатлоне, ха-ха. В таких условиях сильно не протолкнешься, как это можно на жесткой трассе, поэтому приходилось подстраиваться под ситуацию.

– Что хуже: мороз или снег?

– Мороз однозначно хуже. Лучше бегать под дождем, бегать по такому снегу, чем при сильном морозе, когда ты не можешь ни дышать, ни бежать нормально, – сказал Лазовский.

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Антон сегодня наконец добрался до призов 🥇
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