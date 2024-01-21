Бабиков о победе в масс-старте: «Наконец-то удалось сместить белорусов с первой строчки»

Антон Бабиков рассказал, как ему удалось выиграть масс-старт на Кубке России.

Сегодня Бабиков победил на этапе в Ижевске, вторым стал белорус Дмитрий Лазовский, третьим – Александр Логинов.

«Наконец-то удалось сместить белорусов с первой строчки. Вчера Дмитрий (Губерниев), можно сказать, просил об этом, сегодня это удалось. Несмотря на сложные погодные условия, была интересная гонка, борьба. Я долго был в роли догоняющего, но хорошо провел предпоследний круг, поддавил немножко парней, и удалось отработать чисто, поэтому последний круг уже наслаждался гонкой.

Периферическим зрением видел, что они промахнулись, поэтому вел более сконцентрированную стрельбу. Если бы они отстреляли на ноль, я бы, наверное, больше рисковал. Допустил такую глупую ошибку на третьем рубеже, поэтому быстро переключился от анализа того, как отстреляли они, на то, чтобы не допустить такую ошибку снова и отработать грамотно.

Многие говорят, что легким спортсменам попроще в такую погоду выступать, я все-таки такой нетяжелый спортсмен. Логинов и Лазовский тоже не маленькие ребята, но я думаю, что тут больше сочетание физической формы и психологического состояния. Ну, может, и немножко веса. Но было хорошо сегодня.

Год назад ровно финишировал с флагом Башкортостана, тоже в мега-масс-старте. Надеюсь, что в нашей республике заметят, вспомнят о нас», – сказал чемпион мира 2017 года Бабиков в эфире «Матч ТВ».

«Настраивался на этот [последний] рубеж, знал, что нужно подтянуться к ребятам, встать за ними в спину. Ветер был такой, что можно было спрятаться за впереди стоящими. Настроился на последний рубеж, поэтому не помню, как делал последние выстрелы, не ориентировался на соперников, все здорово получилось.

Местами чувствовал, что вообще не закапываюсь, в сугробах не проваливаюсь, это была моя сильнейшая сторона, за счет этого удалось победить», – цитирует Бабикова «Матч ТВ».