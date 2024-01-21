Поварницын о группе с Логиновым и Бабиковым: «Возможно, наша команда – первый шаг к клубному биатлону»

Поварницын назвал свою команду с Логиновым и Бабиковым шагом к клубному биатлону.

Перед началом сезона Александр Поварницын, а также чемпионы мира Александр Логинов и Антон Бабиков объединились в одну группу.

«Возможно, наша команда – первый шаг к клубному биатлону. Но надо понимать, что мы можем себе это позволить финансово, наши регионы сильно помогают.

Было бы неплохо, если бы спонсоры подтянулись к этому. Не все можно закрыть за счет региона и за свой счет. Где-то есть такие затраты, на которые нужны средства спонсоров.

Телеграм-канал «Союз трех биатлонистов» нам восстановили (после взлома – Sports.ru), теперь никаких неприятных моментов не будет, и мы будем записывать контент, который так полюбился нашим зрителям», – рассказал Поварницын.