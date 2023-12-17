Логинов о взломе телеграм-канала «Союз трех биатлонистов»: «Это очень обидно. Был недоволен тем, что ничего нельзя было сделать»

Теги сборная России Александр Логинов Антон Бабиков Александр Поварницын соцсети Спорт-Экспресс Биатлон

Логинов высказался о взломе телеграм-канала «Союз трех биатлонистов».

Александр Логинов вел канал совместно с Антоном Бабиковым и Александром Поварницыным.

– Канал «Союз трех биатлонистов» не удалось вернуть?

– Пока нет. Свой личный аккаунт получилось восстановить.

– Следите за тем, что они публикуют? Обидно, что от вашего имени обманывают?

– Это очень обидно. Я был недоволен тем, что ничего нельзя было сделать. Это сильно глодало.

Мы вроде пишем в поддержку, чтобы их заблокировали. Это не получалось. Надеюсь, что никто не пострадал от этого мошенничества, – сказал чемпион мира-2020 по биатлону.

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