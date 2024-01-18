Нильссон о высказывании Пихлера про нее: «Не хочу слышать, что он сказал»

Теги сборная Швеции жен Вольфганг Пихлер Стина Нильссон Биатлон

Стина Нильссон заявила, что не хочет слышать высказывания Вольфганга Пихлера о ней.

Ранее шведский лыжник Вильям Поромаа заявил, что биатлонисты – это неудавшиеся лыжники. Пихлер с ним не согласился и в качестве аргумента привел пример Нильссон. «Может, стоило бы признать, что это лыжники не так уж сильны. Стина Нильссон прошла путь от лучшей до...» – сказал он. 

«Вам не обязательно повторять то, что он сказал. Я знаю, что он что-то сказал, но стараюсь не слушать, что говорят люди. 

Я уверена, что не хочу слышать, что он сказал», – заявила Нильссон журналисту, задавшему ей вопрос о Пихлере. 

Стина Нильссон – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в лыжном спринте. В 2020 году перешла в биатлон, но больших успехов пока не добилась. В декабре 2023 года была исключена из состава сборной Швеции на Кубок мира. 

Пихлер – на слова Поромаа о биатлонистах: «Может, стоило признать, что это лыжники не так уж сильны. Стина Нильссон прошла путь от лучшей до...»

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7 комментариев
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Теперь ясно, что зря она в биатлон подалась
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+4
эксперимент Стины с биатлоном надо признать неудачным,
даже Лампич много сильнее, та хоть не стреляет, но бежит
+4
0
+4
Ответ <vella>
эксперимент Стины с биатлоном надо признать неудачным, даже Лампич много сильнее, та хоть не стреляет, но бежит
У Лампич прослеживается положительная динамика. То есть, случай далеко не безнадёжный и я допускаю мысль, что она к ОИ вполне может даже подойти полноценной претенденткой на медали. Да и в основу ей пробиваться не надо, так что на это нервы точно не тратятся. А вот Нильсон уже, видимо, ничего не светит.
+3
0
+3
сказал как есть
+2
0
+2
И вернутся в лыжи нельзя, там конкуренция в шведской сборной дай боже…
+1
0
+1
Ответ Голос Губерниева
У Лампич прослеживается положительная динамика. То есть, случай далеко не безнадёжный и я допускаю мысль, что она к ОИ вполне может даже подойти полноценной претенденткой на медали. Да и в основу ей пробиваться не надо, так что на это нервы точно не тратятся. А вот Нильсон уже, видимо, ничего не светит.
мне бы хотелось, чтобы Лампич выиграла медаль в Италии-26
+1
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+1
Ответ <vella>
мне бы хотелось, чтобы Лампич выиграла медаль в Италии-26
Это было бы круто.
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