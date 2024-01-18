Нильссон о высказывании Пихлера про нее: «Не хочу слышать, что он сказал»

Стина Нильссон заявила, что не хочет слышать высказывания Вольфганга Пихлера о ней.

Ранее шведский лыжник Вильям Поромаа заявил, что биатлонисты – это неудавшиеся лыжники. Пихлер с ним не согласился и в качестве аргумента привел пример Нильссон. «Может, стоило бы признать, что это лыжники не так уж сильны. Стина Нильссон прошла путь от лучшей до...» – сказал он.

«Вам не обязательно повторять то, что он сказал. Я знаю, что он что-то сказал, но стараюсь не слушать, что говорят люди.

Я уверена, что не хочу слышать, что он сказал», – заявила Нильссон журналисту, задавшему ей вопрос о Пихлере.

Стина Нильссон – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в лыжном спринте. В 2020 году перешла в биатлон, но больших успехов пока не добилась. В декабре 2023 года была исключена из состава сборной Швеции на Кубок мира.

Пихлер – на слова Поромаа о биатлонистах: «Может, стоило признать, что это лыжники не так уж сильны. Стина Нильссон прошла путь от лучшей до...»