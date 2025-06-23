Тихонов о «скандинавском лобби»: «Безголовые, отмороженные профашистские страны. Во время Великой Отечественной войны все они шли против России»

Тихонов высказался о представителях скандинавских стран, выступающих против допуска россиян.

– Михаил Дегтярев заявил, что допуску наших спортсменов на международные старты в зимних видах спорта мешает сильное скандинавское лобби. Что думаете о сложившейся ситуации?

– Это безголовые, отмороженные три профашистские страны. Все они во время Великой Отечественной войны шли против России. Мы их называли братскими странами, а я всегда звал их фашистами. Прибалты и вся Европа тоже против нас воевали.

Мы говорим, что очистили Европу от фашистов, а на деле они все там фашисты. И только один Тихонов об этом в Советском Союзе говорил, меня за это чуть из партии не выгнали. А я еще тогда сказал: «Подождите, дождемся времен, и вы поймете, кто свои, а кто чужие».

Советский Союз развалился, и русские для всех стали врагами. Я всегда говорил, действовать нужно по принципу Тихонова: когда мне стучат в дверь, я сначала стреляю и только потом открываю. Тогда нас будут уважать во всем мире, – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов .