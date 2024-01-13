«У меня много кредитов, нам с командой нужно продолжать побеждать». Тарьей Бо купил дом за 2,2 млн евро

Теги сборная Норвегии Тарьей Бо Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Норвежский биатлонист Тарьей Бо и его невеста Гита Симонсен купили дом за 2,2 млн евро.

Дом площадью 198 квадратных метров с четырьмя спальнями расположен на западе Осло. 

«Сейчас у меня много кредитов, поэтому нам с командой нужно продолжать побеждать», – заявил Бо после золота в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге.

Стурла Хольм Лагрейд назвал Тарьейя главным бизнесменом команды. 

«Денег у него больше, чем у меня, но он уже давно занимается спортом.

Он главный бизнесмен команды, у него всегда какие-то дела, и он часто разговаривает по телефону. Он хорошо обращается с деньгами», – сказал Лагрейд. 

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4 комментария
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Как потопаешь так и полопаешь -он же не в России живет -в Норвегии его до могилы работяги содержать не будут, как российских спортсменов паразитов
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Понятно теперь почему он в свои 35 так резво бегает, кредит гасить надо)))
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+5
бессебергу тоже пришлось в России кредитоваться.
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Зона комфорта,вроде)))
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