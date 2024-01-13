«У меня много кредитов, нам с командой нужно продолжать побеждать». Тарьей Бо купил дом за 2,2 млн евро
Норвежский биатлонист Тарьей Бо и его невеста Гита Симонсен купили дом за 2,2 млн евро.
Дом площадью 198 квадратных метров с четырьмя спальнями расположен на западе Осло.
«Сейчас у меня много кредитов, поэтому нам с командой нужно продолжать побеждать», – заявил Бо после золота в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге.
Стурла Хольм Лагрейд назвал Тарьейя главным бизнесменом команды.
«Денег у него больше, чем у меня, но он уже давно занимается спортом.
Он главный бизнесмен команды, у него всегда какие-то дела, и он часто разговаривает по телефону. Он хорошо обращается с деньгами», – сказал Лагрейд.