«У меня много кредитов, нам с командой нужно продолжать побеждать». Тарьей Бо купил дом за 2,2 млн евро

Норвежский биатлонист Тарьей Бо и его невеста Гита Симонсен купили дом за 2,2 млн евро.

Дом площадью 198 квадратных метров с четырьмя спальнями расположен на западе Осло.

«Сейчас у меня много кредитов, поэтому нам с командой нужно продолжать побеждать», – заявил Бо после золота в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге.

Стурла Хольм Лагрейд назвал Тарьейя главным бизнесменом команды.

«Денег у него больше, чем у меня, но он уже давно занимается спортом.

Он главный бизнесмен команды, у него всегда какие-то дела, и он часто разговаривает по телефону. Он хорошо обращается с деньгами», – сказал Лагрейд.