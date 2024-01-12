Тандревольд о спринте: «Ожидание результатов – это ужас. И у меня чувство, что я всегда опаздываю к старту в первой группе»

Ингрид Ланмарк Тандревольд высказалась о победе в спринте на Кубке мира.

Сегодня норвежская биатлонистка выиграла гонку на этапе в Рупольдинге.

«Очень рада, что сегодня я сделала все возможное. Но ожидание результатов – это ужас (Тандревольд стартовала под третьим номером – Sports.ru). И у меня такое чувство, что я всегда опаздываю к старту в первой группе.

В Рупольдинге хотелось стартовать позже, но, разумеется, я была среди первых. Видимо, эта группа как-то связана с моим именем.

Это все время происходит, но по крайней мере, в воскресенье (в гонке преследования) я сразу начну впереди», – сказала Тандревольд.