Тандревольд о спринте: «Ожидание результатов – это ужас. И у меня чувство, что я всегда опаздываю к старту в первой группе»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии жен Ингрид Ланмарк Тандревольд Биатлон

Ингрид Ланмарк Тандревольд высказалась о победе в спринте на Кубке мира.

Сегодня норвежская биатлонистка выиграла гонку на этапе в Рупольдинге.

«Очень рада, что сегодня я сделала все возможное. Но ожидание результатов – это ужас (Тандревольд стартовала под третьим номером – Sports.ru). И у меня такое чувство, что я всегда опаздываю к старту в первой группе.

В Рупольдинге хотелось стартовать позже, но, разумеется, я была среди первых. Видимо, эта группа как-то связана с моим именем.

Это все время происходит, но по крайней мере, в воскресенье (в гонке преследования) я сразу начну впереди», – сказала Тандревольд.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
щекастик с русскими корнями))
0
0
0
Расскажешь Гараничеву.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий