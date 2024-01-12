Бьорндален о деле Бессеберга: «Оно заняло слишком много времени. Вокруг него много слухов, поэтому не терпится увидеть доказательства»

Бьорндален считает, что коррупционное дело экс-главы IBU слишком затянулось.

Ранее в Норвегии начался суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом. Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял организацию.

«С нетерпением жду, что почти 6 лет спустя вскроется правда – это заняло слишком много времени. Было бы здорово получить ответы. Ходит много слухов [вокруг дела], поэтому не терпится увидеть доказательства», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален.

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