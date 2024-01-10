Кристиансен о том, что не попал в состав сборной Норвегии на этап в Оберхофе: «Я не могу понять такой жесткий отбор. Это абсолютно нелепо»

Биатлонист Ветле Шостад Кристиансен раскритиковал руководство сборной Норвегии.

не включили в состав команды на этап Кубка мира в Оберхофе, который прошел на прошлой неделе. До этапа он занимал 7-е место в общем зачете и был 6-м из норвежцев.

«Я называю это некомпетентным руководством. Они перепрыгнули через одну из самых важных составляющих общества. Все дело в прецеденте. Они полностью нарушили собственноручно созданный прецедент отношения к другим спортсменам в прошлом.

Я не могу понять такой жесткий отбор. Это абсолютно нелепо. Я не мог выступить лучше, учитывая критерии. То, что меня потом вышвырнули, хотя с другими и близко так не поступали, мне очень трудно понять.

Это безнадежно и подрывает предсказуемость для спортсменов. Мы ожидаем, что все будет на равных, но здесь этого не было. Риск был высок, и все проиграли», – сказал Кристиансен.