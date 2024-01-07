Виктория Сливко: «Этап у меня как-то не сложился. Буду бороться, в любом случае свою желтенькую майку никому не отдам»

Виктория Сливко заявила, что постарается удержать лидерство в общем зачете.

В масс-старте на этапе Кубка Содружества Сливко заняла четвертое место. Ранее она стала 13-й в спринте и 7-й в гонке преследования.

«Все вроде бы складывалось хорошо, но этот этап у меня как‑то не сложился. Но я руки не опускаю, носик не вешаю.

Сегодня выигрываешь, завтра проигрываешь, это нормально. Я буду бороться и в любом случае свою желтенькую майку лидера никому не отдам.

Сегодня гонка сложилась комфортно, я не замерзла, бежать было хорошо. Победе Ани Солы не удивлена, я ее поздравляла. Знала, что она это сделает», – сказала биатлонистка.