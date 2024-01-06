Стремсхайм о первой победе на Кубке мира: «Это удается лишь немногим. На последней стрельбе я сказал себе: «Не облажайся»

Норвежский биатлонист Стремсхайм высказался о своей первой победе на Кубке мира.

Сегодня Эндре Стремсхайм выиграл гонку преследования в Оберхофе.

«Это потрясающе. А еще лучше это стало благодаря публике. На последнем круге меня переполняли эмоции, настоящая радость. Я готовился столько лет и теперь наконец добился этого. Это удается лишь немногим.

Я плохо провел последнюю стрельбу (с двумя промахами – Sports.ru). Чувствовал себя уверенно и собирался отработать быстро. Поразив первую мишень, я немного потерял концентрацию на втором и третьем выстрелах. Мысленно сказал себе: «Не облажайся».

Мне повезло, что остальные тоже допускали ошибки – сегодня их было достаточно», – сказал 26-летний спортсмен.