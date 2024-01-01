Чешская биатлонистка Тереза Яндова завершила карьеру из-за сахарного диабета

Биатлонистка Тереза Яндова завершила карьеру из-за сахарного диабета.

Спортсменка выступала на Кубке IBU.

«Я приняла решение закончить свою прекрасную биатлонную карьеру. Основная причина – мое здоровье, которое с прошлого лета ухудшалось.

Во время подготовки к сезону я чувствовала, что что-то не так. Производительность падала с каждой тренировкой, а о соревнованиях говорить уже не приходилось.

Диабет больше не позволяет мне заниматься спортом высших достижений. Считаю, что уйти – правильное решение, потому что в последнее время спорт меня не радовал, а здоровье становилось хуже.

Я занимаюсь биатлоном с 13 лет, у меня осталось множество прекрасных воспоминаний, я встретила замечательных людей, добилась хороших результатов. Я запомню этот этап своей жизни. А теперь посмотрим, что будет дальше», – написала 22-летняя биатлонистка в соцсети.