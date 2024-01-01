Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Теги Кубок мира по биатлону Оберхоф расписание турниров Биатлон

С 4 по 7 января в Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

4-й этап

Оберхоф, Германия

Расписание трансляций

4 января, четверг

Спринт, мужчины

16.20

5 января, пятница

Спринт, женщины

16.25

6 января, суббота

Гонка преследования, мужчины

14.25

Гонка преследования, женщины

16.40

7 января, воскресенье

Эстафета, мужчины

13.30

Эстафета, женщины

16.25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское. Прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий