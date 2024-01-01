Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе

С 4 по 7 января в Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

4-й этап

Оберхоф, Германия

Расписание трансляций

4 января, четверг

Спринт, мужчины

16.20

5 января, пятница

Спринт, женщины

16.25

6 января, суббота

Гонка преследования, мужчины

14.25

Гонка преследования, женщины

16.40

7 января, воскресенье

Эстафета, мужчины

13.30

Эстафета, женщины

16.25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское. Прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.