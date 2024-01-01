Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
С 4 по 7 января в Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2023/24
4-й этап
Оберхоф, Германия
Расписание трансляций
4 января, четверг
Спринт, мужчины
16.20
5 января, пятница
Спринт, женщины
16.25
6 января, суббота
Гонка преследования, мужчины
14.25
Гонка преследования, женщины
16.40
7 января, воскресенье
Эстафета, мужчины
13.30
Эстафета, женщины
16.25
ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское. Прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.