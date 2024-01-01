Латыпов о самом необычном подарке: «Будильник, для выключения которого нужно было стрелять из пистолета. Не знаю, где он сейчас – надоел»

Биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о самом необычном подарке на Новый год.

– Самый необычный подарок – это, наверное, будильник, для выключения которого нужно было стрелять из пистолета. Там открывалась мишень, утром нужно было в нее попасть.

Если не попадаешь или не смотришь на будильник, он не реагирует. Поэтому нужно проснуться, хорошо прицелиться, и тогда звук отключался, а звук был очень противный.

Его мне подарила моя супруга, потому что я не всегда с первого будильника встаю. И она решила сделать мне такой подарок.

Не знаю, где он сейчас, он нам всем надоел и куда‑то неожиданно пропал, ха-ха. Не давал нам по утрам спать, поэтому мы решили его убрать подальше.

– Какой подарок попросили бы сейчас у Деда Мороза?

– Чтобы следующий год был таким же хорошим, спокойным. Для меня самое главное, чтобы были здоровыми наши дети, родственники, родные, близкие.

В спортивном плане – чтобы смог реализовать свои задумки, задачи, которые ставлю перед собой на сезон. Максимально хорошо выступить в этом году, вырасти в некоторых моментах.

В том году не все получилось, в этом надо выходить на другой уровень и стараться его удерживать, – сказал трехкратный призер Олимпийских игр.