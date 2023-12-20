Михаил Шашилов: «Здорово, что в Свердловской области появится новая биатлонная база. Дожить бы еще до нее»

Михаил Шашилов рад, что в Свердловской области появится новая биатлонная база.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать в Свердловской области центры подготовки сборных России по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту.

«Здорово, что в Свердловской области появится новая биатлонная база, хорошая инициатива. Дожить бы еще до нее.

Нынешняя база раньше была одной из лучших в стране, но она уже устарела. А новая современная база даст дополнительный толчок к развитию биатлона в регионе», – сказал тренер.