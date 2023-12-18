Анастасия Егорова: «В тренировочном процессе иногда не хватает того, за кем можно тянуться, но я привыкла работать одна, и у меня неплохо получается»

Теги сборная России жен Анастасия Егорова Биатлон

Биатлонистка Анастасия Егорова заявила, что начинает набирать форму.

Накануне Егорова заняла второе место в большом масс-старте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Уфе.

«Первые гонки не совсем задались. Рада, что сейчас начинаю набирать форму, есть силы бежать, стрелять и показывать результат.

Конкурировать можно всегда и везде. К сожалению, я единственная биатлонистка из Мурманска. В тренировочном процессе иногда не хватает того, за кем можно тянуться, но я, так скажем, привыкла работать одна, и у меня неплохо получается», – сказала Егорова.

1 комментарий
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Комбез у неё как у сборной, только гораздо лучше - Адидас. С’экономили на тряпках.
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