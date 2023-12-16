Михаил Шашилов: «Главное в нашей команде – дисциплина. Надо разговаривать, надо договариваться со спортсменами»

Михаил Шашилов объяснил хорошие результаты биатлонисток своей группы тем, что у них есть мотивация.

– Как вы объясните такие хорошие результаты своей группы?

– Мотивация есть, стараются выкладываются, работаем. Все хорошо.

– Получается, что кто-то работал хуже?

– Не знаю. Много всего. Сезон длинный: сегодня вот так, завтра будет не так. Лишь на мгновение ты наверху, а затем можешь стремительно катится вниз. Все может быть.

– Что самое главное в вашей команде? Дисциплина?

– Думаю, что да. Надо разговаривать, надо договариваться со спортсменами. Но это у всех так, не только у нас.

– Настя Шевченко сказала, что секрет успеха – это та самая тренировка в мороз в Тюмени. Согласны?

– Да так она лепит, ха-ха. Тогда они просто хотели бежать. Обе Шевченко, Томка (Дербушева), поэтому я не мог отказать им.

– Тамара вообще не мерзнет?

– Не, сейчас она начала мерзнуть. Раньше она не мерзла, когда была пышечкой, ха-ха. Сейчас подмораживает ее время от времени.

– Та гонка повлияла как-то на психологию девочек?

– Человек же заряжен стартовать, человек готовится. Все его мысли об этом. Он должен это выпрыснуть, а держать в себе нельзя, потому что это хуже бомбы, – сказал Шашилов.

Биатлон окоченел: гонки Кубка России отменили, а девушки все равно побежали – в масках и с сосульками на ресницах