Жюстин Брезаз-Буше: «Я чувствую себя более умиротворенно и отстраненно. Это помогает мне лучше выступать и меньше думать о результатах»

Теги сборная Франции жен Жюстин Брезаз-Буше Биатлон

Жюстин Брезаз-Буше рассказала, как изменилось ее отношение к биатлону.

В этом сезоне француженка вернулась в спорт после рождения ребенка. 

«Думаю, за последние полтора года очень изменилось как мое душевное состояние, так и отношение к стрельбе и соревнованиям.

Технически у меня всегда были шансы на хорошие результаты, но я не понимала, как их использовать.

Сейчас я чувствую себя более умиротворенно, безмятежно и отстраненно. Эта отстраненность делает мою технику лучше.

Это помогает мне лучше выступать и меньше думать о результатах», – заявила олимпийская чемпионка. 

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1 комментарий
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