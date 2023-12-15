Жюстин Брезаз-Буше: «Я чувствую себя более умиротворенно и отстраненно. Это помогает мне лучше выступать и меньше думать о результатах»

Жюстин Брезаз-Буше рассказала, как изменилось ее отношение к биатлону.

В этом сезоне француженка вернулась в спорт после рождения ребенка.

«Думаю, за последние полтора года очень изменилось как мое душевное состояние, так и отношение к стрельбе и соревнованиям.

Технически у меня всегда были шансы на хорошие результаты, но я не понимала, как их использовать.

Сейчас я чувствую себя более умиротворенно, безмятежно и отстраненно. Эта отстраненность делает мою технику лучше.

Это помогает мне лучше выступать и меньше думать о результатах», – заявила олимпийская чемпионка.