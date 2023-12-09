Кубок IBU. Эрдал убежит первой, Фрювирт – 2-й, Хейденберг – 3-й, Энодд – 21-й, Фемстейневик – 22-й

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10 декабря в Идре на Кубке IBU пройдет женская гонка преследования.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

2-й этап

Идре, Швеция

Гонка преследования

Женщины

Начало – 15:30 по московскому времени.

Старт-лист  

1. Каролине Эрдал (Норвегия) 

2. Юлиане Фрювирт (Германия) – 0,02

3. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 0,13

4. Элла Халварссон (Швеция) – 0,19

5. Микела Каррара (Италия) – 0,28

6. Юлия Таннхаймер (Германия) – 0,40

7. Линда Цингерле (Италия) – 0,45

8. Анаэлль Бонду (Франция) – 0,48

9. Энни Линд (Швеция) – 0,51

10. Гро Рандбю (Норвегия) – 0,51

11. Эмили Шуманн (Германия) – 0,55

12. Юлия Кинк (Германия) – 1,04

18. Йоханна Пуфф (Германия) – 1,17

19. Осеан Мишелон (Франция) – 1,18

21. Йенни Энодд (Норвегия) – 1,27

22. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1,38

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