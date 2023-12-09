Кубок IBU. Эрдал убежит первой, Фрювирт – 2-й, Хейденберг – 3-й, Энодд – 21-й, Фемстейневик – 22-й
10 декабря в Идре на Кубке IBU пройдет женская гонка преследования.
Кубок IBU по биатлону-2023/24
2-й этап
Идре, Швеция
Гонка преследования
Женщины
Начало – 15:30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Каролине Эрдал (Норвегия)
2. Юлиане Фрювирт (Германия) – 0,02
3. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 0,13
4. Элла Халварссон (Швеция) – 0,19
5. Микела Каррара (Италия) – 0,28
6. Юлия Таннхаймер (Германия) – 0,40
7. Линда Цингерле (Италия) – 0,45
8. Анаэлль Бонду (Франция) – 0,48
9. Энни Линд (Швеция) – 0,51
10. Гро Рандбю (Норвегия) – 0,51
11. Эмили Шуманн (Германия) – 0,55
12. Юлия Кинк (Германия) – 1,04
18. Йоханна Пуфф (Германия) – 1,17
19. Осеан Мишелон (Франция) – 1,18
21. Йенни Энодд (Норвегия) – 1,27
22. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 1,38