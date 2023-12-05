Пройс об успехах сборной Германии в Эстерсунде: «Мы дали хороший ответ на вопрос, кто будет занимать призовые места после ухода Херманн-Вик»
Биатлонистка Франциска Пройс рассказала, что давление на немецкую команду спало.
Пройс завоевала два серебра на этапе Кубка мира в Эстерсунде и возглавляет общий зачет. У мужчин лидирует немец Филипп Наврат.
«Для всех команд очень важно начать сезон с хороших результатов. Особенно для нас после всех вопросов о Дениз (Херманн-Вик) и о том, кто теперь будет занимать призовые места. Мы дали хороший ответ на эти вопросы, и я надеюсь, что теперь их будет меньше.
Сейчас большая часть давления спала. Мы можем выкладываться по полной, и у нас есть мотивация», – сказала Пройс.
«Раньше, когда проходили гонки в Рупольдинге или Оберхофе, болельщики всегда ожидали увидеть нас на пьедестале. Но после коронавируса, как на ЧМ в Оберхофе в прошлом году, люди в основном были рады просто снова посетить соревнования по биатлону.
Им действительно понравилось там находиться, и они не ожидали никаких результатов, а просто хотели получить удовольствие», – добавил Бенедикт Долль.