Пройс об успехах сборной Германии в Эстерсунде: «Мы дали хороший ответ на вопрос, кто будет занимать призовые места после ухода Херманн-Вик»

Биатлонистка Франциска Пройс рассказала, что давление на немецкую команду спало.

Пройс завоевала два серебра на этапе Кубка мира в и возглавляет общий зачет. У мужчин лидирует немец Филипп Наврат.

«Для всех команд очень важно начать сезон с хороших результатов. Особенно для нас после всех вопросов о (Херманн-Вик) и о том, кто теперь будет занимать призовые места. Мы дали хороший ответ на эти вопросы, и я надеюсь, что теперь их будет меньше.

Сейчас большая часть давления спала. Мы можем выкладываться по полной, и у нас есть мотивация», – сказала .

«Раньше, когда проходили гонки в Рупольдинге или Оберхофе, болельщики всегда ожидали увидеть нас на пьедестале. Но после коронавируса, как на ЧМ в Оберхофе в прошлом году, люди в основном были рады просто снова посетить соревнования по биатлону.

Им действительно понравилось там находиться, и они не ожидали никаких результатов, а просто хотели получить удовольствие», – добавил .