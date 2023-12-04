«Что с этим делать – не ясно. Биатлонисты страдают, альтернативы нет». Васильев о нехватке патронов

Дмитрий Васильев назвал проблемой нехватку патронов для российских биатлонистов.

Ранее чемпион мира Антон Бабиков заявил: «Сейчас сложно найти патроны. Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это какие-то остатки».

«То, что сказал Бабиков – это правда, правильно говорит. В этой части санкции очень здорово ударили. Раньше мы выходили на старт с импортным патроном, а сегодня этот патрон недоступен в РФ.

Производители стали монополистами и задрали цены, которые стали неподъемными. У нас же остался только Климовский завод, который делает биатлонные патроны, но, к сожалению, качество этого патрона оставляет желать лучшего. Что с этим делать – не ясно. Может быть, здесь стоит вмешаться государству. Биатлонисты страдают, альтернативы нет. Это действительно проблема.

Параллельный импорт не пройдет. Этот патрон же надо закупить. Лучшие патроны выпускает Германия, а они очень жестко все отслеживают. Они же знают, сколько каждая страна закупала. Если со стороны восточных стран будет серьезная закупка, то они поймут, что это для России. То есть это невозможно. Санкции они жестко контролируют. Они не продают нам – это проблема.

К тому же закупка патронов жестко контролируется на всех этапах. Это же не автомобиль, который купил кривыми путями и как-нибудь завез в Россию. Патроны так не купишь и не продашь», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.