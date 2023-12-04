«Что с этим делать – не ясно. Биатлонисты страдают, альтернативы нет». Васильев о нехватке патронов

Теги сборная России Дмитрий Васильев Антон Бабиков Биатлон

Дмитрий Васильев назвал проблемой нехватку патронов для российских биатлонистов.

Ранее чемпион мира Антон Бабиков заявил: «Сейчас сложно найти патроны. Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это какие-то остатки».

«То, что сказал Бабиков – это правда, правильно говорит. В этой части санкции очень здорово ударили. Раньше мы выходили на старт с импортным патроном, а сегодня этот патрон недоступен в РФ.

Производители стали монополистами и задрали цены, которые стали неподъемными. У нас же остался только Климовский завод, который делает биатлонные патроны, но, к сожалению, качество этого патрона оставляет желать лучшего. Что с этим делать – не ясно. Может быть, здесь стоит вмешаться государству. Биатлонисты страдают, альтернативы нет. Это действительно проблема.

Параллельный импорт не пройдет. Этот патрон же надо закупить. Лучшие патроны выпускает Германия, а они очень жестко все отслеживают. Они же знают, сколько каждая страна закупала. Если со стороны восточных стран будет серьезная закупка, то они поймут, что это для России. То есть это невозможно. Санкции они жестко контролируют. Они не продают нам – это проблема.

К тому же закупка патронов жестко контролируется на всех этапах. Это же не автомобиль, который купил кривыми путями и как-нибудь завез в Россию. Патроны так не купишь и не продашь», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

24 комментария
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Обратитесь к Шойгу.
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Ответ Назар Игорь
Обратитесь к Шойгу.
Один уже обратился…
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"Но ничего, запомните, потом они сами к нам попросятся и дадут бесплатно патронов за все 5 лет угнетения " - добавил Дмитрий Васильев.
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А может, снежками тогда кидаться в мишени? И не будем зависеть от стран НАТО.
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Записать видео надо с и обратится к Шойгу и Герасимову, но придется на поездах потом передвигаться
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Это вы просто не осознали ещё своих ресурсов. Обратитесь к Матыцину - он уже осознал.
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Ждите, скоро приползут на коленях и будут умолять вернуться. Нужно еще потерпеть
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Я вот только не понимаю, а зачем? Ну соревнуйтесь на своих патронах и все в равных условиях.
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Это. Просто. Смешно
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У нас лучшая страна в мире. И патроны самые лучшие. Кто говорит обратное - тот гей
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Неправда! По телевизору говорят, что у нас все есть, все хорошо. И остальные страны нам завидуют. Васильев - иноагент!
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Картечь, жакан, помповый дробовик
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можно с кинжалом на мишень кинуться, будет патриотично!
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Под Авдеевкой поищите.
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Надо писать в Кремль, я так считаю. Выделят.
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В Китае станок заказать и делать самим. Не вариант?
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Надо сделать перерыв, раз такое дело. Или что-то своё изобрести. Стрелять из лазера или пейнтбол. Какая разница-то?
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Ответ Fanat1962
можно с кинжалом на мишень кинуться, будет патриотично!
заодно подтянутся дагестанские биатлонисты
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#дайтебабиковупатроны
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На фронт
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Рогаткой ещё можно.
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Ну есть ещё дробовики или помповые
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наверное чуть ранее что-то случилось все-таки
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Кажется я знаю, где их есть
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