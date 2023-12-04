Стурла Лагрейд: «Я не могу понять, почему бегу так медленно. Надо подумать, стоит ли что-то поменять»

Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд недоволен стартом сезона на Кубке мира.

На прошлой неделе в Эстерсунде прошел первый этап соревнований. Лагрейд занял 12-е место в индивидуальной гонке, 20-е в спринте и 25-е в пасьюте.

«Сейчас стоит немного задуматься. Начался трудный период, и если ситуация не изменится в ближайшее время, мне придется принять меры – сделать паузу и во всем разобраться.

Я не тот Стурла, которого обычно можно увидеть. Становится неприятно из-за столь большого отставания ходом. И на самом деле это несколько странно, ведь у меня нет ощущения, будто что-то складывается не так. Но потом я вижу свое время и оказываюсь далеко от ожидаемого места. Вероятно, это сигнал. Все кажется относительно нормальным, но я не могу понять, почему бегу так медленно.

Надо сесть и подумать, стоит ли мне что-то поменять – пока трудно сказать, нужно пообщаться с тренерами. Альтернативный вариант – отправиться домой, как следует отдохнуть и продолжить подготовку там. Возможно, я пройду несколько медосмотров и выясню, что идет не так», – сказал пятикратный чемпион мира Лагрейд.