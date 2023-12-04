Лу Жанмонно: «Сказала себе: просто держи Пройс на виду, чтобы сохранить второе место. Не думала о победе в пасьюте»

Лу Жанмонно не верила в свою победу в пасьюте на Кубке мира в Эстерсунде.

«Когда Стефан Бутье сказал мне, что в 5 секундах от меня, она казалась намного сильнее меня на лыжне. Я сказала себе: просто держи ее на виду, чтобы сохранить второе место.

Она немного ускорилась на вершине подъема. С этого момента я думала, что уже все. Но, наконец, увидела, что она замедлилась на тех отрезках, где я чувствую себя лучше. Ей тоже пришлось потерпеть.

Очень здорово опять победить, потому что я не думала об этом до последнего круга – а потом выиграла финишный спурт.

Сегодня у меня была не очень хорошая форма, я просто хотела выложиться на 100% и сосредоточиться на хорошей стрельбе», – сказала французская биатлонистка.