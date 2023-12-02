Наталия Шевченко: «Ханты‑Мансийск для меня – удачный город. А как будет в остальных городах, посмотрим»

Теги сборная России жен Кубок России Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Наталия Шевченко назвала Ханты-Мансийск удачным городом для себя.

Биатлонистка одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка России. 

– Привыкаете к высшей ступеньке?

– Как говорится, Ханты-Мансийск для меня удачный, видимо, город, поэтому здесь – да! А в остальных городах посмотрим.

Надо стрелять метко, бежать быстро, и все получится, – сказала Шевченко в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на «Матч ТВ». 

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