Наталия Шевченко: «Ханты‑Мансийск для меня – удачный город. А как будет в остальных городах, посмотрим»

Наталия Шевченко назвала Ханты-Мансийск удачным городом для себя.

Биатлонистка одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка России.

– Привыкаете к высшей ступеньке?

– Как говорится, Ханты-Мансийск для меня удачный, видимо, город, поэтому здесь – да! А в остальных городах посмотрим.

Надо стрелять метко, бежать быстро, и все получится, – сказала Шевченко в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на «Матч ТВ».