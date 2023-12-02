Наталия Шевченко: «Ханты‑Мансийск для меня – удачный город. А как будет в остальных городах, посмотрим»
Наталия Шевченко назвала Ханты-Мансийск удачным городом для себя.
Биатлонистка одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка России.
– Привыкаете к высшей ступеньке?
– Как говорится, Ханты-Мансийск для меня удачный, видимо, город, поэтому здесь – да! А в остальных городах посмотрим.
Надо стрелять метко, бежать быстро, и все получится, – сказала Шевченко в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на «Матч ТВ».