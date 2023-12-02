Кубок IBU. Ботн, Эвербю, Невланн, Хорн, Паульсен, Андерсен пробегут спринт

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2 декабря на этапе Кубка IBU в Контиолахти пройдет мужской спринт.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Спринт

Начало – 16.30 по московскому времени.

Старт-лист

3. Эмиль Нюквист (Швеция)

5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

13. Матс Эвербю (Норвегия)

15. Мартин Невланн (Норвегия)

22. Благой Тодев (Болгария)

26. Винсент Боначчи (США)

27. Лукас Фрацшер (Германия)

29. Филип Андерсен (Норвегия)

37. Филипп Хорн (Германия)

39. Реми Брутье (Франция)

42. Себастьян Маон (Франция)

44. Мартин Улдал (Норвегия)

45. Данило Ритмюллер (Германия)

48. Оскар Ломбардо (Франция)

50. Даниэле Каппеллари (Италия)

66. Ветле Паульсен (Норвегия)

Расписание первого этапа Кубка IBU в Контиолахти

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