Кубок IBU. Виролайнен, Ришар, Киркеэйде, Эрдал, Фрювирт, Калкенберг выступят в спринте

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2 декабря на этапе Кубка IBU в Контиолахти пройдет женский спринт.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Спринт

Начало – 13.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Йоханна Талихярм (Эстония)

2. Элла Халварссон (Швеция)

4. Юлиане Фрювирт (Германия)

5. Сара Скаттоло (Италия)

6. Осеан Мишелон (Франция)

8. Юлия Швайгер (Австрия)

9. Мэн Фаньци (Китай)

11. Дарья Виролайнен (Финляндия)

12. Каролине Эрдал (Норвегия)

15. Сара Андерссон (Швеция)

17. Марен Киркеэйде (Норвегия)

20. Жанна Ришар (Франция)

22. Эмили Калкенберг (Норвегия)

26. Мартина Трабукки (Италия)

28. Микела Каррара (Италия)

31. Лиза Мария Шпарк (Германия)

33. Дуня Здоуц (Австрия)

34. Йенни Энодд (Норвегия)

39. Анаэлль Бонду (Франция)

41. Пола Боте (Франция)

Расписание первого этапа Кубка IBU в Контиолахти

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