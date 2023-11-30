Кубок мира. Эстафета. Германия была быстрейшей на лыжне, Швеция проиграла 12 секунд, Франция – 38, Норвегия – 44

Сборная Германии по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Эстафета, мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Давид Цобель (Германия) – 16.01,2

2. Дидье Бьона (Италия) – 2,8

3. Оскар Брандт (Швеция) – 9,2

4. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 11,2

5. Эрик Перро (Франция) – 12,3

6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 21,3

2-й этап

1. Тарьей Бо (Норвегия) – 16.17,2

2. Филипп Наврат (Германия) – 1,2

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 20,7

4. Малте Стефанссон (Швеция) – 30,1

5. Симон Эдер (Австрия) – 39,2

6. Элиа Цени (Италия) – 40,5

3-й этап

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 16.24,5

2. Бенедикт Долль (Германия) – 16,4

3. Фабьен Клод (Франция) – 16,7

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,5

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 23,6

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 32,2

4-й этап

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16.28,5

2. Жереми Финелло (Швейцария) – 25,6

3. Йоханнес Кюн (Германия) – 27,1

4. Лукас Хофер (Италия) – 27,7

5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 33,3

6. Адам Вацлавик (Чехия) – 44,6...

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.07,8

Общее время лыжного хода

1. Германия – 1:05.56,1

2. Швеция – 12,1

3. Франция – 38,3

4. Норвегия – 44,4

5. Италия – 49,9

6. Швейцария – 1.23,7

7. Чехия – 1.53,7

8. Словения – 2.17,6

Скорострельность

1. Румыния – 3.43,3 (0+2)

2. Австрия – 4.01,9 (0+2)

3. Норвегия – 4.19,5 (0+7)

4. Словения – 4.41,0 (2+6)

5. Франция – 4.41,4 (0+11)

6. Финляндия – 4.43,3 (0+6)