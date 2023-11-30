Кубок мира. Эстафета. Германия была быстрейшей на лыжне, Швеция проиграла 12 секунд, Франция – 38, Норвегия – 44
Сборная Германии по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону-2023/24
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Эстафета, мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Давид Цобель (Германия) – 16.01,2
2. Дидье Бьона (Италия) – 2,8
3. Оскар Брандт (Швеция) – 9,2
4. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 11,2
5. Эрик Перро (Франция) – 12,3
6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 21,3
2-й этап
1. Тарьей Бо (Норвегия) – 16.17,2
2. Филипп Наврат (Германия) – 1,2
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 20,7
4. Малте Стефанссон (Швеция) – 30,1
5. Симон Эдер (Австрия) – 39,2
6. Элиа Цени (Италия) – 40,5
3-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 16.24,5
2. Бенедикт Долль (Германия) – 16,4
3. Фабьен Клод (Франция) – 16,7
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,5
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 23,6
6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 32,2
4-й этап
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16.28,5
2. Жереми Финелло (Швейцария) – 25,6
3. Йоханнес Кюн (Германия) – 27,1
4. Лукас Хофер (Италия) – 27,7
5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 33,3
6. Адам Вацлавик (Чехия) – 44,6...
9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.07,8
Общее время лыжного хода
1. Германия – 1:05.56,1
2. Швеция – 12,1
3. Франция – 38,3
4. Норвегия – 44,4
5. Италия – 49,9
6. Швейцария – 1.23,7
7. Чехия – 1.53,7
8. Словения – 2.17,6
Скорострельность
1. Румыния – 3.43,3 (0+2)
2. Австрия – 4.01,9 (0+2)
3. Норвегия – 4.19,5 (0+7)
4. Словения – 4.41,0 (2+6)
5. Франция – 4.41,4 (0+11)
6. Финляндия – 4.43,3 (0+6)