Кубок мира. Эстафета. Германия была быстрейшей на лыжне, Швеция проиграла 12 секунд, Франция – 38, Норвегия – 44

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции сборная Швеции сборная Италии сборная Румынии сборная Швейцарии сборная Финляндии сборная Словении сборная Чехии эстафета Эстерсунд Биатлон

Сборная Германии по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Эстафета, мужчины

Лыжный ход

1-й этап 

1. Давид Цобель (Германия) – 16.01,2

2. Дидье Бьона (Италия) – 2,8

3. Оскар Брандт (Швеция) – 9,2

4. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 11,2

5. Эрик Перро (Франция) – 12,3

6. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 21,3

2-й этап

1. Тарьей Бо (Норвегия) – 16.17,2

2. Филипп Наврат (Германия) – 1,2

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 20,7

4. Малте Стефанссон (Швеция) – 30,1

5. Симон Эдер (Австрия) – 39,2

6. Элиа Цени (Италия) – 40,5

3-й этап 

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 16.24,5

2. Бенедикт Долль (Германия) – 16,4

3. Фабьен Клод (Франция) – 16,7

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,5

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 23,6

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 32,2

4-й этап 

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 16.28,5

2. Жереми Финелло (Швейцария) – 25,6

3. Йоханнес Кюн (Германия) – 27,1

4. Лукас Хофер (Италия) – 27,7

5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 33,3

6. Адам Вацлавик (Чехия) – 44,6...

9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.07,8

Общее время лыжного хода

1. Германия – 1:05.56,1

2. Швеция – 12,1

3. Франция – 38,3

4. Норвегия – 44,4

5. Италия – 49,9

6. Швейцария – 1.23,7

7. Чехия – 1.53,7

8. Словения – 2.17,6

Скорострельность 

1. Румыния – 3.43,3 (0+2)

2. Австрия – 4.01,9 (0+2)

3. Норвегия – 4.19,5 (0+7)

4. Словения – 4.41,0 (2+6)

5. Франция – 4.41,4 (0+11)

6. Финляндия – 4.43,3 (0+6)

2 комментария
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Смело вычитайте время Кристиансена)))
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однако, Иося показал мастер класс на своей стойке!
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