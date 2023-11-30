Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Улдал стартует первым, Эвербю – 12-м, Фрацшер – 15-м, Андерсен – 29-м, Ботн – 52-м, Хорн – 55-м
30 ноября в Контиолахти на первом этапе Кубка IBU пройдет мужская индивидуальная гонка.
Кубок IBU по биатлону-2023/24
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
Индивидуальная гонка
Начало – 16.30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Мартин Улдал (Норвегия)
5. Виктор Брандт (Швеция)
12. Матс Эвербю (Норвегия)
13. Роман Боровик (Украина)
15. Лукас Фрацшер (Германия)
19. Себастьян Маон (Франция)
28. Виталий Мандзын (Украина)
29. Филип Андерсен (Норвегия)
30. Симон Кайзер (Германия)
33. Руслан Ткаленко (Украина)
31. Реми Брутье (Франция)
42. Оскар Ломбардо (Франция)
47. Данило Ритмюллер (Германия)
52. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
55. Филипп Хорн (Германия)
56. Мартин Невланн (Норвегия)
73. Богдан Борковский (Украина)
80. Ветле Паульсен (Норвегия)
84. Фабиан Каскель (Германия)