Йоханнес Бо о 3-м месте на Кубке мира: «Нужно быть собранным на протяжении всей гонки, а мне это не удалось»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Эстерсунд Биатлон

Йоханнес Бо высказался о третьем месте на Кубке мира.

Сегодня немец Роман Реес выиграл индивидуальную гонку на этапе в Эстерсунде, вторым стал другой представитель Германии Юстус Штрелов.

«На самом деле, я вполне доволен. На трассе я чувствую себя спокойно, но нужно быть собранным на протяжении всей гонки, а мне это не удалось. В таком случае приходится довольствоваться чем-либо, но не победой. Да, мне это не нравится», – сказал Йоханнес Бо в эфире NRK.

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2 комментария

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Konstantin Riga
Ничего, прошлый сезон ты начал с 12-го места в индивидуалке. Прогресс, однако.
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Док163
да вполне съедобно для старта вышло! учитывая, что по ходу сезона всегда добавляет.
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