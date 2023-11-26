Йоханнес Бо о 3-м месте на Кубке мира: «Нужно быть собранным на протяжении всей гонки, а мне это не удалось»

Йоханнес Бо высказался о третьем месте на Кубке мира.

Сегодня немец Роман Реес выиграл индивидуальную гонку на этапе в Эстерсунде, вторым стал другой представитель Германии Юстус Штрелов.

«На самом деле, я вполне доволен. На трассе я чувствую себя спокойно, но нужно быть собранным на протяжении всей гонки, а мне это не удалось. В таком случае приходится довольствоваться чем-либо, но не победой. Да, мне это не нравится», – сказал Йоханнес Бо в эфире NRK.