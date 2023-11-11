Турнир в Идре. Иварссон и Магнуссон выиграли короткие индивидуальные гонки, Самуэльссон и Эльвира Оберг – 2-е, Ханна Оберг – 6-я
Шведские биатлонисты Иварссон и Магнуссон выиграли индивидуальные гонки в Идре.
Идре, Швеция
Короткая индивидуальная гонка
Мужчины
1. Антон Иварссон (Швеция) – 46.08,6 (1)
2. Себастьян Самэульссон (Швеция) – 25,7 (5)
3. Оскар Брандт (Швеция) – 50,5 (4)
4. Йеспер Нелин (Швеция) – 54,9 (4)
5. Эмиль Нюквист (Швеция) – 1.18,8 (3)
6. Рене Захна (Эстония) – 1.37,2 (2)
7. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 2.19,8 (3)
8. Павел Магазеев (Молдова) – 2.33,9 (5)
Женщины
1. Анна Магнуссон (Швеция) – 42.08,3 (0)
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 33,0 (3)
3. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.32,9 (0)
4. Регина Эрмитс (Эстония) – 2.02,8 (0)
5. Муна Брурссон (Швеция) – 2.39,5 (4)
6. Ханна Оберг (Швеция) – 2.55,5 (4)
7. Туули Томингас (Эстония) – 3.09,6 (3)
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