В Сочи в 2024 году пройдет эстафета олимпийского огня в честь 10-летия проведения Игр

Теги Сочи-2014 эстафета олимпийского огня Биатлон

В Сочи пройдет эстафета олимпийского огня в честь 10-летия проведения Игр.

«В начале следующего года в Сочи состоятся два масштабных события – 10-летие проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и Всемирный фестиваль молодежи, который соберет на курорте свыше 20 тыс. участников и организаторов.

Планируется, что главными местами празднования юбилея Игр 2014 года станут Зимний театр и Южный мол. Состоится эстафета олимпийского огня, на маршрутах гостеприимства в горном и прибрежном кластерах появятся тематические фотовыставки, а гостей будут встречать олимпийские волонтеры», – говорится в сообщении по итогам заседания городского оргкомитета с участием главы Сочи Алексея Копайгородского.

Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года.

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3 комментария

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gktrecm
Чего-то жалко их
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Боевой Бурят Путина
Какой бред🤦‍♂️ Зачем этот фарс? Интересно, хоть в одной другой олимпийской столице было что-то подобное? Помню суперпафосный концерт «Год до игр», когда дворец «Большой» специально показывали только с одного бока, поскольку он был недостроен😂
P.S. Сама эстафета олимпийского огня 2013-14 была большим и прекрасно организованным событием, а у меня даже среди близких родственников есть факелоносец
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Bambuk Bambuk
В эстафете будут участвовать наши биатлонистки и саночники. Огонь зажжёт майор-сантехник!
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