В Сочи в 2024 году пройдет эстафета олимпийского огня в честь 10-летия проведения Игр

В Сочи пройдет эстафета олимпийского огня в честь 10-летия проведения Игр.

«В начале следующего года в Сочи состоятся два масштабных события – 10-летие проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и Всемирный фестиваль молодежи, который соберет на курорте свыше 20 тыс. участников и организаторов.

Планируется, что главными местами празднования юбилея Игр 2014 года станут Зимний театр и Южный мол. Состоится эстафета олимпийского огня, на маршрутах гостеприимства в горном и прибрежном кластерах появятся тематические фотовыставки, а гостей будут встречать олимпийские волонтеры», – говорится в сообщении по итогам заседания городского оргкомитета с участием главы Сочи Алексея Копайгородского.

Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года.

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