В Сочи в 2024 году пройдет эстафета олимпийского огня в честь 10-летия проведения Игр
В Сочи пройдет эстафета олимпийского огня в честь 10-летия проведения Игр.
«В начале следующего года в Сочи состоятся два масштабных события – 10-летие проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и Всемирный фестиваль молодежи, который соберет на курорте свыше 20 тыс. участников и организаторов.
Планируется, что главными местами празднования юбилея Игр 2014 года станут Зимний театр и Южный мол. Состоится эстафета олимпийского огня, на маршрутах гостеприимства в горном и прибрежном кластерах появятся тематические фотовыставки, а гостей будут встречать олимпийские волонтеры», – говорится в сообщении по итогам заседания городского оргкомитета с участием главы Сочи Алексея Копайгородского.
Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года.
P.S. Сама эстафета олимпийского огня 2013-14 была большим и прекрасно организованным событием, а у меня даже среди близких родственников есть факелоносец