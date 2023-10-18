«Пора признать, что это не лучший формат для биатлона». IBU отказался от проведения суперспринтов

Теги IBU Кубок IBU Кристоф Вассало суперспринт Биатлон

Международный союз биатлонистов отказался от проведения суперспринтов.

Впервые суперспринт прошел на финальном этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске в 2018-м. С тех пор он неоднократно проводился на этапах Кубка IBU, чемпионатах Европы и чемпионатах мира по летнему биатлону.

В программу Кубка мира суперспринт не входил.

«В последние два сезона о суперспринте было больше негативных отзывов от спортсменов, чем позитивных. Это очень затратная гонка в плане сил, потому что занимает почти весь день (квалификация и финалы), хотя сам формат у гонки короткий, а результаты несколько случайные.

Так что мы единогласно решили исключить его из календаря и вместо него поставить побольше обычных спринтов, которые более соответствуют требованиям спортсменов и текущему формату Кубка IBU.

Мы должны признать тот факт, что суперспринт – не лучший формат для биатлона», – рассказал глава технического комитета IBU Кристоф Вассало.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander2022
Ну и отлично. В программе хватит суетного сингла
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
papadok
Я бы еще сингл-микст убрал. Больше на шоу-гонку похоже - суета, колгота.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aleshon
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Суперспринт убрали и правильно, что убрали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий