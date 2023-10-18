«Пора признать, что это не лучший формат для биатлона». IBU отказался от проведения суперспринтов

Международный союз биатлонистов отказался от проведения суперспринтов.

Впервые суперспринт прошел на финальном этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске в 2018-м. С тех пор он неоднократно проводился на этапах Кубка IBU, чемпионатах Европы и чемпионатах мира по летнему биатлону.

В программу Кубка мира суперспринт не входил.

«В последние два сезона о суперспринте было больше негативных отзывов от спортсменов, чем позитивных. Это очень затратная гонка в плане сил, потому что занимает почти весь день (квалификация и финалы), хотя сам формат у гонки короткий, а результаты несколько случайные.

Так что мы единогласно решили исключить его из календаря и вместо него поставить побольше обычных спринтов, которые более соответствуют требованиям спортсменов и текущему формату Кубка IBU.

Мы должны признать тот факт, что суперспринт – не лучший формат для биатлона», – рассказал глава технического комитета IBU Кристоф Вассало.