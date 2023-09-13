Йоханнес Бо: «Цель – выиграть общий зачет Кубка мира. Но думаю, что сезон будет не столь успешен, как прошлый»

Йоханнес Бо считает, что будет реже побеждать в предстоящем сезоне.

«Моя цель – выиграть общий зачет Кубка мира. Думаю, это выполнимо, но при этом грядущий зимний сезон будет не столь успешен, как прошлый. Поэтому я готовлюсь к тому, что мне, вероятно, придется чуть больше постараться. И побеждать не столь часто, сколько за последний год.

Тот сезон был экстраординарным, и мне не удастся превзойти такой успех. И не знаю, смогут ли другие это сделать, ха-ха! Но сейчас я уже начинаю испытывать схожие ощущения с прошлогодними», – сказал 17-кратный чемпион мира по биатлону и действующий обладатель Кубка мира.

Летом Йоханнес тренировался в домашних условиях. По его словам, сейчас он отстает в подготовке от других норвежских биатлонистов.

«Я рассчитывал на худшее с учетом объема тренировок. Но все же я тренировался почти ежедневно. В августе у нас дома была ветрянка (у ребенка Йоханнеса – Sports.ru) и не только, а все это непросто совмещать со спортом на таком уровне. Но сейчас наступила осень, и я начал приводить дела в порядок.

В октябре надеюсь догнать [партнеров по сборной], а затем и вырываться вперед. Судя по результатам, которые я видел, все остались примерно на том же уровне, что и раньше. Тут пока без сюрпризов.

Конкуренты пока могут вздохнуть с облегчением, но затем я надеюсь достать козырь из рукава», – добавил Йоханнес.