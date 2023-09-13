Йоханнес Бо: «Цель – выиграть общий зачет Кубка мира. Но думаю, что сезон будет не столь успешен, как прошлый»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Биатлон

Йоханнес Бо считает, что будет реже побеждать в предстоящем сезоне.

«Моя цель – выиграть общий зачет Кубка мира. Думаю, это выполнимо, но при этом грядущий зимний сезон будет не столь успешен, как прошлый. Поэтому я готовлюсь к тому, что мне, вероятно, придется чуть больше постараться. И побеждать не столь часто, сколько за последний год.

Тот сезон был экстраординарным, и мне не удастся превзойти такой успех. И не знаю, смогут ли другие это сделать, ха-ха! Но сейчас я уже начинаю испытывать схожие ощущения с прошлогодними», – сказал 17-кратный чемпион мира по биатлону и действующий обладатель Кубка мира.

Летом Йоханнес тренировался в домашних условиях. По его словам, сейчас он отстает в подготовке от других норвежских биатлонистов.

«Я рассчитывал на худшее с учетом объема тренировок. Но все же я тренировался почти ежедневно.  В августе у нас дома была ветрянка (у ребенка Йоханнеса – Sports.ru) и не только, а все это непросто совмещать со спортом на таком уровне. Но сейчас наступила осень, и я начал приводить дела в порядок.

В октябре надеюсь догнать [партнеров по сборной], а затем и вырываться вперед. Судя по результатам, которые я видел, все остались примерно на том же уровне, что и раньше. Тут пока без сюрпризов.

Конкуренты пока могут вздохнуть с облегчением, но затем я надеюсь достать козырь из рукава», – добавил Йоханнес.

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