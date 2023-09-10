Наталия Шевченко: «На зимний сезон ставлю цели намного выше. В то же время не могу сказать, что выступаю с короной на голове»

Биатлонистка Наталия Шевченко заявила, что не выступает «с короной на голове».

В прошлом сезоне – первом для себя после ухода из лыжных гонок – Шевченко выиграла три золота на чемпионате России по биатлону.

– А какие цели ставите перед собой сейчас, если не секрет?

– На грядущий зимний сезон ставлю цели намного выше. Я уже сама понимаю, что могу выступать на уровне опытных биатлонисток, бороться с ними. В первую очередь – пройти сезон как можно ровнее, без болезней. Не дай бог, каких-то травм. Понятно, что главные старты – это Спартакиада сильнейших и чемпионат России в конце сезона. В принципе, результат в топ-6 в каждой гонке был бы идеальным. Буду стараться.

– А если говорить о Кубке России, то сколько попаданий в топ-6 должно быть, чтобы вы были собой довольны?

– По-моему, на Кубке России проводится по три гонки на каждом этапе. Если в двух из трех гонок я окажусь в топ-6, то это будет отлично. Понятно, хочется показывать максимум и быть постоянно в медалях, но это биатлон, и тут все непредсказуемо. Плюс ко всему я еще не такой уж стабильный стрелок, хоть многое и получается. В этом сезоне будут проскакивать гонки с плохой стрельбой.

Именно сейчас вся сложность заключается в стрельбе. Все ведь знают, что я могу работать на ноль. А тренеры предъявляют все больше требований. Начинают нехорошие мысли возникать в голове. Мне говорят, что это нормально. Если я первый сезон выстрелила, то второй может быть провальным. Я на этом не зацикливаюсь. Все зависит от человека, его настроя, работы.

В то же время я не могу сказать, что в этом сезоне выступаю с короной на голове, такая именитая и крутая вся. Нет! Есть еще много ошибок, и они очень часто повторяются, поэтому я работаю над многими компонентами в стрельбе. Да и не только в стрельбе. Поэтому на 100% меня пока нельзя назвать биатлонисткой высокого уровня.

– А были моменты отчаяния, когда накрывала депрессия и хотелось всё бросить? Говорили себе: «Зачем я ввязалась в это»?

– В прошлом году было. Сейчас пока такого не случалось. Год назад было понятно, почему я расстраивалась. Когда человек начинает заниматься чем-то новым для себя, не все же сразу бывает идеально. Были мысли, что это не мое и что мне в биатлоне нечего делать. Но они быстро проходили, – сказала Наталия Шевченко.