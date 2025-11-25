Александр Пак: «За чемпионат России призовые выплачены 24-25 ноября. Все по плану»

Вице-президент Союза биатлонистов России: выплачиваем призовые по плану.

Вице-президент Союза биатлонистов России Александр Пак опроверг слова Дмитрия Губерниева о невыплате призовых за летний ЧР.

«По нашему графику выплат, который действует у нас уже четвертый сезон, мы выплачиваем призовые в следующем за соревнованиями квартале.

За летний этап Альфа-банк – Кубка Содружества призовые выплачены 20-21 ноября. За Альфа-банк – чемпионат России призовые выплачены 24-25 ноября. Все по плану.

По отдельным спортсменам выплаты не произведены в связи отсутствием подписанных с их стороны документов. Может кого-то это удивит, но у нас все выплаты производятся официально», – сказал Пак.

Дмитрий Губерниев о летнем чемпионате России: «Биатлонисты до сих пор не получили призовые от СБР. Вопрос: «Где деньги, Дим? В смысле, Вить?»