  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев о летнем чемпионате России: «Биатлонисты до сих пор не получили призовые от СБР. Вопрос: «Где деньги, Дим? В смысле, Вить?»
27

Дмитрий Губерниев о летнем чемпионате России: «Биатлонисты до сих пор не получили призовые от СБР. Вопрос: «Где деньги, Дим? В смысле, Вить?»

Дмитрий Губерниев: биатлонистам не заплатили деньги за сентябрьские старты.

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Союз биатлонистов России не выплатил спортсменам призовые за чемпионат России по летнему биатлону.

«Победители и призеры сентябрьских летних стартов до сих пор не получили призовые от СБР. А победители и призеры вчерашней гонки МЛКБ получили призовые через несколько минут после завершения гонки. Почувствуйте разницу.

Вопрос: «Где деньги, Дим? В смысле, Вить?». Это цитата. У меня вопросов к руководству СБР каждый раз очень много, поэтому в четверг я их задам в прямом эфире, когда буду комментировать Кубок России из Ханты-Мансийска.

Спортсменам деньги за сентябрьские старты не заплатили, а зря!» – сказал Губерниев.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Советский Спорт
logoСоюз биатлонистов России
logoКубок России
logoсборная России
чемпионат России по летнему биатлону
logoВиктор Майгуров
logoДмитрий Губерниев
деньги
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о Кубке МЛКБ: «Серохвостов прав, что это главный старт сезона, потому что все невероятно мотивированы, знают, ради чего бегут»
23 ноября, 08:29
Сборная России в ближайшее время получит новую экипировку на сезон, сообщил Майгуров
21 ноября, 06:41
Российские биатлонисты обратились в комиссию спортсменов IBU из-за недопуска к соревнованиям
20 ноября, 12:44
Главные новости
Кубок России. Спринт. Бажин стартует 4-м, Лазовский – 11-м, Логинов – 20-м,Смольский – 28-м, Серохвостов – 40-м, Латыпов – 45-м, Халили – 58-м
вчера, 19:45
Виктория Сливко: «Немного приболела, первый Кубок России без меня. Но дальше собираюсь бороться в каждой гонке»
вчера, 13:15
Юлия Коваленко: «Я люблю, когда потеплее, но практика показывает, что результаты у меня лучше в мороз»
вчера, 10:11
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
вчера, 09:45
Анна Сола: «Не первый год бегаю в России, знаю, что такое российские морозы. Научилась утепляться»
вчера, 09:18
Анастасия Халили: «Легкие пока не привыкли к морозу, тяжело дышалось. До сих пор во рту не очень приятный железный вкус»
вчера, 09:14
Дмитрий Васильев: «Когда наш биатлон переформатируется в коммерческий формат, я думаю, что мировой биатлон сам к нам приедет»
вчера, 09:06
Динара Смольская: «Хорошо справилась со стрельбой, но не угадала с экипировкой. Оделась очень тепло, было сильно жарко»
вчера, 08:58
Биатлонист Бажин: «Сейчас у нас нет возможности закупать хорошие патроны. Когда будут ошибки в стрельбе, то не всегда нужно списывать это на спортсменов»
вчера, 08:43
Елизавета Фролова: «Я исправила свою несчастную стойку, которая была отвратительной»
вчера, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
У биатлониста Ивана Колотова родилась дочь
24 ноября, 09:08Фото
Дмитрий Губерниев: «Заявление Ковентри означает, что в отношении российских спортсменов все останется как есть. Нас пока никуда пускать не собираются»
20 ноября, 12:03
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56