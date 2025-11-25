Дмитрий Губерниев о летнем чемпионате России: «Биатлонисты до сих пор не получили призовые от СБР. Вопрос: «Где деньги, Дим? В смысле, Вить?»

Дмитрий Губерниев: биатлонистам не заплатили деньги за сентябрьские старты.

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Союз биатлонистов России не выплатил спортсменам призовые за чемпионат России по летнему биатлону.

«Победители и призеры сентябрьских летних стартов до сих пор не получили призовые от СБР. А победители и призеры вчерашней гонки МЛКБ получили призовые через несколько минут после завершения гонки. Почувствуйте разницу.

Вопрос: «Где деньги, Дим? В смысле, Вить?». Это цитата. У меня вопросов к руководству СБР каждый раз очень много, поэтому в четверг я их задам в прямом эфире, когда буду комментировать Кубок России из Ханты-Мансийска.

Спортсменам деньги за сентябрьские старты не заплатили, а зря!» – сказал Губерниев.