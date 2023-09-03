«Эдуард руки-ножницы». Латыпов сделал новую стрижку Поварницыну

Теги сборная России фото Эдуард Латыпов Александр Поварницын Биатлон

Трехкратный олимпийский призер по биатлону Эдуард Латыпов подстриг партнера по сборной России Александра Поварницына.

«Эдуард руки-ножницы, но более известен под именем Буйвол из Камышлы. Нет, это пока не новый эпизод для нашего канала. Просто посмотрите, насколько талантливый человек талантлив во всем.

P. S. Сначала было страшновато, но результатом я доволен на 100 процентов», – говорится в записи телеграм-канала «Союз трех биатлонистов», который ведут Поварницын, Александр Логинов и Антон Бабиков.

Ранее Латыпов уже рассказывал о своей практике в парикмахерском деле.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galaxy***
Будет, чем зарабатывать на гражданке Эдуарду.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Бурова
Тут Эдик молодец! На ребятах руку набъёт и кто знает откроет свой салон под брендом типа’ Стрижки от "Буйвола", и т.д
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий