«Эдуард руки-ножницы». Латыпов сделал новую стрижку Поварницыну

Трехкратный олимпийский призер по биатлону Эдуард Латыпов подстриг партнера по сборной России Александра Поварницына.

«Эдуард руки-ножницы, но более известен под именем Буйвол из Камышлы. Нет, это пока не новый эпизод для нашего канала. Просто посмотрите, насколько талантливый человек талантлив во всем.

P. S. Сначала было страшновато, но результатом я доволен на 100 процентов», – говорится в записи телеграм-канала «Союз трех биатлонистов», который ведут Поварницын, Александр Логинов и Антон Бабиков.

Ранее Латыпов уже рассказывал о своей практике в парикмахерском деле.