Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниоры. Гунька, Боргула, Бадач, Мандзын, Легович выступят в суперспринте

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24 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Брезно-Осрблье юниоры пробегут суперспринт.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Брезно-Осрблье, Словакия

Юниоры

Суперспринт

Начало квалификации – 14:45 по московскому времени, финал – 16:15.

Старт-лист

3. Матия Легович (Хорватия)

7. Виталий Мандзын (Украина)

11. Конрад Бадач (Польша)

14. Якуб Боргула (Словакия)

15. Лудек Абрахам (Чехия)

17. Степан Кинаш (Украина)

21. Фердинанд Янса (Чехия)

27. Васил Зашев (Болгария)

34. Даниэль Малушек (Чехия)

37. Данил Червенко (Казахстан)

38. Ян Гунька (Польша)

39. Богдан Борковский (Украина)

43. Фабиан Суходольский (Польша)

47. Вадим Куралес (Казахстан)

55. Михаил Хмиль (Украина)

57. Марчин Завол (Польша)

Расписание чемпионата мира по летнему биатлону-2023 в Брезно-Осрблье

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