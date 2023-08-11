Карим Халили: «Цели и задачи на сезон – быть сильнее, чем в прошлом году»

Теги сборная России Карим Халили Биатлон

Карим Халили рассказал, почему пропустил сбор на Семинском перевале.

Также биатлонист ответил на вопрос о целях на будущий сезон. 

– Приболел немного перед горным сбором, поэтому не было смысла подниматься на высоту.

– Сейчас все в порядке с самочувствием?

– Да. Сейчас более‑менее. Цели и задачи – быть сильнее, чем в прошлом году, – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

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