Карим Халили: «Цели и задачи на сезон – быть сильнее, чем в прошлом году»
Карим Халили рассказал, почему пропустил сбор на Семинском перевале.
Также биатлонист ответил на вопрос о целях на будущий сезон.
– Приболел немного перед горным сбором, поэтому не было смысла подниматься на высоту.
– Сейчас все в порядке с самочувствием?
– Да. Сейчас более‑менее. Цели и задачи – быть сильнее, чем в прошлом году, – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
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