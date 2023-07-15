Словацкая биатлонистка Ивона Фиалкова объявила о завершении карьеры

Словацкая биатлонистка Ивона Фиалкова завершила спортивную карьеру.

«Здравствуйте, друзья. Принять решение о завершении биатлонной карьеры совсем непросто, поэтому я пишу этот пост только сейчас, летом.

Мой путь профессионального спортсмена подходит к концу. Я приняла решение, исходя из личных соображений, а также по состоянию здоровья», – написала Фиалкова в соцсети.

В этом году биатлонистке исполнится 29 лет. Она выступала на Кубке мира с 2013 года.

Лучший личный результат в карьере Фиалковой – шестое место на чемпионате мира-2020 в гонке преследования. На Олимпиаде-2018 она в составе сборной Словакии стала пятой в эстафете.