Ханна Оберг о целях в биатлоне: «Общий зачет Кубка мира. Но выиграть его невероятно сложно, это требует большого мастерства и удачи»

Шведская биатлонистка Ханна Оберг рассказала о желании победить в общем зачете Кубка мира.

«Есть одна вещь, которую я до сих пор не выиграла, и которая маячит передо мной. Это общий зачет Кубка мира.

Но выиграть его невероятно сложно, это требует большого мастерства, а также большой удачи, чтобы оставаться здоровой в течение всего сезона», – сказала Оберг.

В прошедшем сезоне спортсменка заняла 7-е место в общем зачете.