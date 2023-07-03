Ханна Оберг о целях в биатлоне: «Общий зачет Кубка мира. Но выиграть его невероятно сложно, это требует большого мастерства и удачи»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Швеции жен Ханна Оберг Биатлон

Шведская биатлонистка Ханна Оберг рассказала о желании победить в общем зачете Кубка мира.

«Есть одна вещь, которую я до сих пор не выиграла, и которая маячит передо мной. Это общий зачет Кубка мира.

Но выиграть его невероятно сложно, это требует большого мастерства, а также большой удачи, чтобы оставаться здоровой в течение всего сезона», – сказала Оберг.

В прошедшем сезоне спортсменка заняла 7-е место в общем зачете.

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