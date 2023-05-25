Мартен Фуркад о спектакле про свою карьеру: «Я хочу обратиться не только к аудитории биатлона, но и к людям, с которыми мы мало говорим о спорте»

Теги сборная Франции Мартен Фуркад Биатлон

Мартен Фуркад рассказал о театральной постановке про свою спортивную карьеру.

Пятикратный олимпийский чемпион из Франции представит спектакль под названием Hors piste («Вне трассы») на тему биатлона. Показы пройдут с 18 октября 2023 по 22 марта 2024 года в Париже, Гренобле, Анси, Лионе, Шатору, Перпиньяне, Экс-ан-Провансе, Шамбери, Кольмаре и Бордо.

– Идея проекта зародилась во время пандемии ковида. У меня сложилось ощущение, что я ушел [из спорта] будто бы тайком, ведь последние пять гонок прошли без зрителей. По-человечески казалось, что я с трудом пережил такое прощание.

– Почему вы выбрали театр?

– Сегодня мы увлечены техникой и иногда забываем о человечности. Выбирая театральную сцену, хотелось, чтобы этот проект на 100 процентов стал «человеческим» проектом.

Я буду встречаться с аудиторией – как это и было в течение десяти лет, когда люди приезжали увидеть меня. Также я хочу обратиться не только к аудитории поклонников биатлона, но и к людям, с которыми мы обычно мало говорим о спорте, – сказал Фуркад.

«Не собираюсь изображать классика французской литературы. Но я представлю историю, о которой никто не сможет рассказать вместо меня», – добавил он.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий