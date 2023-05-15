Куклина, Довгая и Смирнова стали самыми проверяемыми РУСАДА спортсменами с начала года

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Биатлонистки Лариса Куклина, Ксения Довгая, а также лыжница Екатерина Смирнова чаще всех проверялись Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с начала 2023 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА. За первые четыре месяца спортсменки проходили проверку на допинг по пять раз.

Еще 11 российских спортсменов тестировались четырежды: Алена Баранова, Савелий Коростелев и Вероника Степанова (все – лыжные гонки), Владислав Блинцов (гребля), Кристина Королева, Алексей Кудашкин и Никита Курбанов (все – легкая атлетика), Мария Печенкина, Семен Сучилов и Василий Томшин (все – биатлон), Регина Шайдуллина (тяжелая атлетика).

 

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