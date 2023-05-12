Лаура Дальмайер проехала 500 км на велосипеде после того, как ее машина сломалась

Теги Лаура Дальмайер Биатлон

Лаура Дальмайер рассказала, как проехала на велосипеде 500 км.

Экс-биатлонистка преодолела это расстояние за одну поездку. 

«После того, как наша машина сломалась в Эглене (Приморские Альпы), я без лишних слов отправилась в приключение на велосипеде 🚴🏼‍♀️ Я проехала без остановок от Ниццы до озера Гарда за один длинный этап в выходные.

Идея проехать 500 км за один раз пришла спонтанно во время поездки. В конце концов, мне не хотелось промокнуть, а попа в любом случае будет болеть😅

Я всегда удивляюсь тому, как новые вызовы мотивируют и подталкивают меня, и как это позволяет мне расширить собственные границы», – написала Дальмайер. 

«Горы для меня – убежище и источник силы». Дальмайер теперь альпинистка: покоряет 6000+ и не дрожит на отвесных скалах

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий