Лаура Дальмайер проехала 500 км на велосипеде после того, как ее машина сломалась

Лаура Дальмайер рассказала, как проехала на велосипеде 500 км.

Экс-биатлонистка преодолела это расстояние за одну поездку.

«После того, как наша машина сломалась в Эглене (Приморские Альпы), я без лишних слов отправилась в приключение на велосипеде 🚴🏼‍♀️ Я проехала без остановок от Ниццы до озера Гарда за один длинный этап в выходные.

Идея проехать 500 км за один раз пришла спонтанно во время поездки. В конце концов, мне не хотелось промокнуть, а попа в любом случае будет болеть😅

Я всегда удивляюсь тому, как новые вызовы мотивируют и подталкивают меня, и как это позволяет мне расширить собственные границы», – написала Дальмайер.

«Горы для меня – убежище и источник силы». Дальмайер теперь альпинистка: покоряет 6000+ и не дрожит на отвесных скалах