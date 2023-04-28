Эмиль Хегле Свенсен и Саманта Скугранд расстались. У пары двое детей

Эмиль Хегле Свенсен расстался со своей девушкой Самантой Скугранд.

Свенсен и Скугранд встречались с 2014 года. В 2016 году пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась.

В январе 2019 года у пары родился сын Магнус, в июле 2021 года – дочь Эльза.

«После почти десяти замечательных лет совместной жизни мы решили больше не быть парой.

Мы оглядываемся на годы нашей совместной жизни только с любовью и благодарностью. Больше всего мы благодарны за двух малышей, которых мы любим и лелеем больше всего на свете.

Мы были и останемся дружной семьей, желающей разделить с нашими детьми важные моменты. Мы по-прежнему любим друг друга и с нетерпением ждем будущего❤️», – написала Скугранд в соцсети.