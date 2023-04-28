Эмиль Хегле Свенсен и Саманта Скугранд расстались. У пары двое детей

Теги Эмиль Хегле Свенсен светская хроника Саманта Скугранд Биатлон

Эмиль Хегле Свенсен расстался со своей девушкой Самантой Скугранд.

Свенсен и Скугранд встречались с 2014 года. В 2016 году пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась. 

В январе 2019 года у пары родился сын Магнус, в июле 2021 года – дочь Эльза. 

«После почти десяти замечательных лет совместной жизни мы решили больше не быть парой.

Мы оглядываемся на годы нашей совместной жизни только с любовью и благодарностью. Больше всего мы благодарны за двух малышей, которых мы любим и лелеем больше всего на свете.

Мы были и останемся дружной семьей, желающей разделить с нашими детьми важные моменты. Мы по-прежнему любим друг друга и с нетерпением ждем будущего❤️», – написала Скугранд в соцсети. 

8 комментариев

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maripous
После 10 замечательных лет любят друг друга, но тем не менее расстались? Что же за причина?
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udod
Кегля не надёжный, не зря две олимпийские эстафеты завалил
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VAXM
Ответ Вероника Терюшкова
Соседям в глаза не посмотреть?? 🤦‍♂️ что за бред? Это не Россия,
Так и без микроскопа можно разглядеть, что Iuasamotu стебется....
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Сергей Орлов
Ответ Iuasamotu
Россия, не Россия, а к матерям-одиночкам везде соседи с ухмылкой относятся, типа не ублажила мужика или суп недосолила.
Что за чушь ты несешь?
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Biathlon Fan
На хрена двоих детей родили, чтобы почти сразу разбежаться? Ну и ну
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Вероника Терюшкова
Ответ Iuasamotu
Вот, пожалуйста, уже за 10 лет люди друг другу надоедают. Ему в принципе нормально, он новую мододуху найдёт, а для Саманты - это катастрофа, ибо ни соседям в глаза нормально посмотреть, ни на детсадовское собрание толком не сходить, так как, воспитательница в очках будет ехидно спрашивать: "А когда придёт папа Магнуса и Эльзы? Мы хотим попросить его повесить гирлянды перед Рождеством"
Соседям в глаза не посмотреть?? 🤦‍♂️ что за бред? Это не Россия,
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