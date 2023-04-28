Венсан Виттоз продолжит работу в сборной Франции по лыжным гонкам. Ранее он тренировал биатлонистов

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Экс-тренер французских биатлонистов Венсан Виттоз уйдет в сборную по лыжным гонкам.

Об этом сообщил директор лыжной команды Франции Оливье Мишо.

Виттозу 47 лет, он чемпион мира по лыжным гонкам 2005 года. С 2018-го он в качестве тренера работал с биатлонистами, но по окончании этого сезона ушел в отставку.

Отмечается, что теперь специалист будет тренировать лыжников резервных команд – мужской и женской.

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1 комментарий

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SkierNSK
Вот только он француз, и поэтому его фамилия читается как Витто.
Классный лыжник был, особенно на коньковых разделках.
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