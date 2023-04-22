Юрлова о продолжении карьеры: «Все будет зависеть от здоровья, но я очень хотела бы. Думаю, мы еще увидимся на спортивных аренах»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт заявила о желании продолжить карьеру.

– Как оцените свое возвращение в биатлон и этот сезон?

– Наверное, такого прямо сильного возвращения не произошло, потому что и сильного ухода не было. Но те старты, в которых удалось выступить, оцениваю как неплохое выступление.

Серебряная медаль чемпионата России в паре с Максимом Цветковым (в сингл-миксте – Sports.ru) для меня очень хороший результат.

– Планируете ли выступать в следующем сезоне?

– Конечно, все будет зависеть от собственного здоровья, но я очень хотела бы. А желание есть всегда, и оно большое! Поэтому, думаю, мы еще увидимся на спортивных аренах, – сказала Юрлова-Перхт.

Юрлова второй раз вернулась в биатлон – и в порядке! Зачем все это чемпионке мира?