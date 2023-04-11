Носкова о прыжке с тарзанки в Сочи: «Сердце замирает, выброс адреналина нереальный. У меня потом еще часа два руки-ноги тряслись»

Биатлонистка Екатерина Носкова рассказала, как прыгнула с тарзанки на высоте 69 метров.

– В Сочи ты прыгнула с тарзанки с высоты 69 метров. Расскажи об этом?

– Мы приехали в Skypark вместе с Настей Поршневой. План был просто погулять, посмотреть, как другие прыгают.

Мы ходили-ходили вокруг, думали... Сначала пришла идея прыгнуть вдвоем. Потом решили: если уж прыгать, то по-одному, чтобы прям полностью все прочувствовать. Купили билеты, Настя пошла первой. Она в Таиланде уже прыгала, правда, с вдвое меньшей высоты. И вот, когда подошла моя очередь, я шагнула к краю, и на счет «три» нужно было прыгнуть. Если сама не прыгнешь – инструктор не будет толкать.

И вот мне говорят «три», я качаюсь – а прыгнуть не могу. И говорю себе: «Катя, если ты сейчас не прыгнешь, то не прыгнешь никогда». И сама не поняла как, но прыгнула! Сердце замирает, ты летишь, выброс адреналина нереальный. У меня потом еще часа два руки-ноги тряслись.

– Как ты впервые встала на сноуборд?

– Лет в 17-18 мне мама подарила сноуборд. Ну, я взяла доску и пошла учиться. Но сейчас кататься получается нечасто, даже не каждый год. По ходу сезона я это не практикую. Все-таки травмоопасно, даже простой ушиб может долго заживать. Не скажу, что я прям профессионально катаюсь, но стою на доске неплохо.

– Вейкбординг – тоже необычное хобби.

– Вейкборд я впервые попробовала, когда мы большой компанией отдыхали в Таиланде. Там были ребята-биатлонисты, они нашли вейкборд-парк. Получилось у меня далеко не с первого раза, даже по сравнению со сноубордом – это совсем другое.

В Таиланде ты ездишь по кругу на таком специальном тросе, а потом я еще каталась в Екатеринбурге и там уже ехала за катером. Это очень сложно, но я кайфанула, – сказала Носкова.

«Хотела доказать, что мы не слабые девчонки». Она пробежала все биатлонные гонки сезона и даже взяла медаль в лыжах